Mersinliler rehavete kapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda boş olan Mersin'in en işlek caddeleri yeniden hareketlenmeye başladı. Büyükşehirler arasında en az vakaya sahip illerin başında olan Mersin'de, vatandaşların rehavete kapılarak, dışarıya çıkmaya başladığı görüldü. Özellikle bankalar önünde uzun kuyrukları oluşurken, sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü

Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de birçok tedbir alınırken, insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda boş olan kentin en işlek caddeleri ise hareketlenmeye başladı. Büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda olan kentte, çok sayıda vatandaş özellikle kent merkezinde kalabalıklar oluşturmaya başladı. Kuvayi Milliye, Atatürk, Silifke ve İstiklal caddelerinde çok sayıda vatandaş çeşitli nedenlerden dolayı dışarıda gezerken, banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri devriyeler atarak vatandaşlara uyarılarda bulunsa da insanların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Ayrıca insanların yanı sıra araç trafiğinin de kentte yoğunlaştığı gözlemlendi.

Yetkililer, vaka sayılarında azalma olsa da rehavete kapılmamak gerektiğini, salgının halen devam ettiğini ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istiyor.

Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı çalışmaların sürdüğü kentte, Mersin Üniversitesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros ve Tarsus devlet hastanelerinde Covid-19 hastalarının tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA