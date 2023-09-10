Mersinlilerin yeni gözdesi ’Trafik Park’ oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan ve 12 bin metrekarelik alanı kapsayan "Trafik Park" hizmete açıldı.

Etüt ve Projeler, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ortak yapımıyla Marina Kavşağının kuzey batısında yer alan Trafik Park, hem çocukların hem de yetişkinlerin eğleneceği ve dinlenebileceği seçenekler ile yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Okuma Salonu yanında yer alan Trafik Park, 5 adet mini golf sahası, masa tenisi, yer satrancı gibi oyun alanlarının yanı sıra, parkur içinde yer alan trafik ışıkları ve levhalarının yer aldığı minyatür trafik parkuru ile çocukların eğlenirken öğrenebileceği alternatif alanlar sunuyor. Bu sayede, çocuklara erken yaşta trafik kurallarına uyma ve trafikte emniyetli olmanın öneminin bilinci kazandırılıyor.

Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bir park

Üretici kadınların yöresel ürünlerini satabileceği kooperatif marketin yanı sıra, park bünyesinde 11 satış birimi, okuma etkinliklerinin yapılabileceği okuma salonu ve vatandaşların yemek yiyip dinlenebileceği bir adet self servis kafe de yer alıyor. Eski haline kıyasla yeşillik oranı artırılıp yüzde 60'a çıkarılan parkın içerinde 20 adet farklı bitki türü bulunuyor. Farklı boyutlarda yapılan 450 metrekarelik alanda çim tepeleri ile zenginleştirilen park, çocukların oyun oynayabileceği alanların yanı sıra açık havada okuma keyfi sunmasıyla da dikkat çekiyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin güzel zaman geçirmesi için fonskiyonel yapısıyla pek çok aktivite imkanı tanıyan Trafik Park, şimdiden Mersinlilerin yeni adresi oldu.

Haberin Devamı

"Çocuklarımızın mutlu olduğunu gördükçe daha mutlu oluyoruz"

Trafik Parkın çocukların hem eğlenebileceği hem de eğlenirken öğrenebileceği bir yapıda oluşturulduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Pınar Uyanık, "Bizim ilk amacımız, çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmekti. Burada sahada çalışan personellerimiz, çocuklarımız trafik parkuruna çıkmadan önce ön bir bilgilendirme yaparak onlara eğitim veriyor. Kırmızı ışıkta dur, sarıda hazırlan, yeşil ışıkta geç gibi. Parkımızı çocuklarımızın anlayabileceği düzeyde oluşturduk" dedi. Ailelerden Trafik Parkı ile ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Uyanık, "Burayı açtığımız için aileler de mutlu. Her gün eğlenmek için çocuklarıyla gelen ailelerimiz var. Çocuklarımızın burada mutlu olduklarını gördükçe bizler daha mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Kooperatif markette kadın emeği ile üretilen ürünlere yer veriliyor"

Parkın içerisinde Mersinden Kadın Kooperatifinin yanı sıra diğer illerdeki kooperatiflerden alınan üretici kadınların ürünlerinin de yer aldığını kaydeden Uyanık, "10-15 farklı ilde bulunan kooperatiflerden aldığımız ürünlerimizi de burada satıyoruz. Bu ürünler tamamen üretici kadın pazarlarında ve tamamen kadın emeğiyle üretiliyor. Marketimizde, üretici kadın ürünlerimize yer vererek, kadına verilen önemi burada da göstermek ve kadın üreticilerimizin emeklerini desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yöresel ürünlerin yer aldığı markette zeytin, salamura yaprak, salça gibi mutfakta kullanılan ürünlerin yer aldığını belirten Uyanık, aynı markette kadınların ürettiği lavanta sabunlarının, iğne oyası bilekliklerin de yer aldığını dile getirdi.

Aileler projeyi çok sevdi

Açıldığı günden beri çocuğuyla birlikte Trafik Parka gelen Setenay Dönmez ise "Oğlum buraya gelmeyi çok seviyor. Akülü arabası olmasına rağmen her gün geliyoruz. Çocuğumun trafik kurallarına dair çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Erken yaşta bunu kazanması da hoşuma gidiyor. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ulaşımı da çok kolay, çok merkezi bir konumda" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)