Mersudin Ahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mersudin Ahmetovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mersudin Ahmetovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mersudin Ahmetovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mersudin Ahmetovic 19 Mart 1985 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mersudin Ahmetović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mersudin Ahmetovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Mersudin Ahmetovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mersudin Ahmetovic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mersudin Ahmetovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mersudin Ahmetovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mersudin Ahmetovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mersudin Ahmetovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2008 yılında Rostov

1 Ocak 2009 yılında Volga NN

3 Şubat 2013 yılında Salyut Belgorod

28 Şubat 2014 yılında Zhetysu

25 Şubat 2015 yılında Sloboda Tuzla

11 Temmuz 2016 yılında FK Sarajevo

22 Ocak 2023 yılında Igman Konjic

Mersudin Ahmetovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mersudin Ahmetovic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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