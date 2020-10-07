Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri acıttı. Eda Çelik adlı kadının eşi Mert Akın tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Peki Mert Akın kimdir? | Mert Akın olayı Detaylar haberimizde...

MERT AKIN KİMDİR?

Mert Akın ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar kan dondurdu.

Mert Akın'ın eşi Eda Akın'a işkence ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

MERT AKIN OLAYI

Yapılan paylaşımlarda Eda Akın'ın kocası Mert Akın tarafından her gece işkence gördüğü ifade edildi.

Mert Akın ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp kadının vücudunu dağladığı belirtildi.

Bir Twitter kullanıcısı gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

"Eda Akın kocası Mert Akın tarafından her gece bu şekilde işkence görüyor, ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp kadının vücudunu dağlamış #MertAkınTutuklansın"

İşte o görüntü:

Görüntünün paylaşılmasının ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı Mert Akın Tutuklansın hashtag'ini kullanarak paylaşım yaptı.

#MertAkınTutuklansın hashtag'in kullanan Twitter kullanıcıları Mert Akın'a tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

- İnsanlığımdan utandım.

- Ya siz ne çeşit varlıksınız? Kadının haline bak ya! Allah topunuzun belasını versin, artık rahat bırakın kadınları.

- Bu ne ya! Ulan nasıl bir şey bu, lanet olsun sizin insanlığınıza. İçim yandı. Allah belanızı versin, bir bittin artık şerefsiz adiler. Nasıl yapılır, vahşet bildiğin...