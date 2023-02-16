Mert Ali Turgut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Ali Turgut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Ali Turgut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Ali Turgut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Ali Turgut 16 Temmuz 1995 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Ali Turgut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Ali Turgut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Mert Ali Turgut'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Ali Turgut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Ali Turgut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Ali Turgut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Ali Turgut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında K.Maraş BB

2 Aralık 2014 yılında Y. Malatyaspor

14 Ocak 2015 yılında M. Yeşilyurtspor

22 Eylül 2016 yılında 1920 Maraş Spor

10 Ağu 2017 yılında M.Yeşilyurt Bld

1 Şubat 2019 yılında Pütürge Bld

20 Eylül 2019 yılında Malatya İY

9 Nisan 2021 yılında Arguvan Bld

Mert Ali Turgut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Ali Turgut şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mert Ali Turgut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U15 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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