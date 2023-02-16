Mert Arabaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Arabaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Arabaci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Arabaci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert Arabaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Arabaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Arabaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Arabaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Arabaci 4 Ocak 1996 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Arabacı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Arabaci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Mert Arabaci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Arabaci'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Arabaci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mertarabacii/

Mert Arabaciboyu ve yaşı kaç

Mert Arabaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Arabaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mert Arabaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Arabaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2017 yılında Mersin İY

31 Ocak 2019 yılında Erzin Belediye

21 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

28 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

8 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

Mert Arabaci kimdir

Mert Arabaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Arabaci şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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Mert Arabaci nereli

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