Mert Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Arslan 12 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mert Hikmet Arslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Arslan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V.Karacic yapmaktadır. Mert Arslan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heidenheim futbol takımında oynamaktadır. Heidenheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Arslan'nin Heidenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Heidenheim U16

1 Temmuz 2019 yılında Heidenheim U17

1 Temmuz 2020 yılında Heidenheim U19

1 Temmuz 2022 yılında Heidenheim

Mert Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Arslan şuan Heidenheim takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Normannia Gmünd (-2018), 1.FC Heidenheim 1846 (2018-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.