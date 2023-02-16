Mert Cakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Cakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Cakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Cakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Cakar 26 Nisan 1992 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Çakar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Cakar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Cakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mert Cakar'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mert Cakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Cakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mert Cakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Cakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2008 yılında Denizlispor U21

5 Eylül 2011 yılında Beypazarı Şeker

30 Ocak 2013 yılında Denizlispor

31 Ağu 2015 yılında Kocaeli Birlik

14 Temmuz 2016 yılında Nazilli Bld

3 Ağu 2018 yılında Niğde Anadolu

31 Ocak 2019 yılında Gümüşhanespor

26 Ocak 2021 yılında Uşak Spor

30 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

19 Ocak 2022 yılında Bergama Bld

16 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

8 Şubat 2023 yılında Bergama Bld

Mert Cakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Cakar şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bergama Belediyespor, Denizlispor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.