Mert Can Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Can Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Can Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Can Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Can Yilmaz 18 Şubat 2003 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Can Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Can Yilmaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Can Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Can Yilmaz'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Can Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Can Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mert Can Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Can Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Antalyaspor U19

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

30 Haziran 2023 yılında Antalyaspor U19

Mert Can Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Can Yilmaz şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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