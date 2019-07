Mert Can’ın ölümü yakınlarını üzdü

Aydın'da ikamet eden ve memleketi Bodrum'da bir otelin barında tatil için gelen M.A tarafından vurulan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'ın ölümü yakınlarını üzdü.

Edinilen bilgiye göre Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan M.A. adlı şahısla, aynı otelde bulunan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Otelin bar kısmında yaşanan tartışma kavgaya dönüşüp ikili bir süre boğuştu. Daha sonra silahını alan M.A., 21 yaşındaki Mert Can Ilgın'a ateş etti. Göğsünün sağ tarafından vurulan genç, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bodrum devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Can Ilgın aşırı kan kaybı nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da düğün çekimleri yapan Mert Can Ilgın'ın aslen Bodrumlu olduğu ve rahatsız olan ve bir süredir tedavi gören annesi ile Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA