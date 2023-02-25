Mert Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Celik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Celik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Celik 10 Haziran 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Azerbaycan,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Mert Çelik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Celik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLCA Group yapmaktadır. Mert Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mert Celik'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mert Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Başakşehir U21

5 Kasım 2018 yılında Başakşehir U19

7 Ocak 2020 yılında Kırşehir Bld

3 Ağustos 2020 yılında Başakşehir U19

4 Ağustos 2020 yılında Başakşehir

18 Eylül 2020 yılında Neftçi Baku

30 Haziran 2022 yılında Başakşehir

Mert Celik kimdir

Mert Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Celik şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Galatasaray SK, Başakşehir FK

Mert Celik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mert Celik nereli

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