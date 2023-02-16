Mert Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Cetin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Cetin 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yıldırım Mert Çetin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Cetin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAC Management yapmaktadır. Mert Cetin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adana Demirspor futbol takımında oynamaktadır. Adana Demirspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mert Cetin'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Cetin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cetinmert97/

Mert Cetinboyu ve yaşı kaç

Mert Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mert Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2015 yılında Hacettepe

31 Ağu 2015 yılında G.Birliği U21

30 Haziran 2016 yılında Hacettepe

1 Temmuz 2017 yılında Gençlerbirliği

16 Ağu 2019 yılında Roma

1 Eylül 2020 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2021 yılında Roma

1 Temmuz 2021 yılında Hellas Verona

14 Ocak 2022 yılında Kayserispor

30 Haziran 2022 yılında Hellas Verona

6 Ağu 2022 yılında Lecce

17 Ocak 2023 yılında Hellas Verona

19 Ocak 2023 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2023 yılında Hellas Verona

Mert Cetin kimdir

Mert Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Cetin şuan Adana Demirspor takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Mert Cetin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mert Cetin nereli

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