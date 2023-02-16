Mert Danismaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Danismaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Danismaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Danismaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Danismaz 10 Mayıs 1995 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Danışmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Danismaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Danismaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Danismaz'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mert Danismaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mertdanismaz1/

Mert Danismaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Danismaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Danismaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Danismaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2010 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U18

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U21

5 Eylül 2013 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2014 yılında Trabzonspor U21

1 Eylül 2014 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2015 yılında Trabzonspor U21

20 Ağu 2015 yılında Bayburt Grup Öİ

28 Aralık 2015 yılında Trabzonspor U21

8 Ağu 2016 yılında Denizli Futbol A

6 Eylül 2017 yılında Yomra Spor

28 Ağu 2018 yılında Silivrispor

27 Ekim 2021 yılında Atakum Belediye

20 Temmuz 2022 yılında Eynesil Bld

Mert Danismaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Danismaz şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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