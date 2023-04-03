Mert Demirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Demirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Demirci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mert Demirci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mert Demirci 23 Ekim 2003 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hollanda,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mert Demirci Nijmeijer şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mert Demirci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Demirci, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Demirci'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mert Demirci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mert Demirci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Valencia U18
1 Temmuz 2020 yılında Valencia U19
29 Ocak 2021 yılında Atl. Madrid U17
1 Temmuz 2021 yılında Almería Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B
Mert Demirci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mert Demirci şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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