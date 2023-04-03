Mert Demirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Demirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mert Demirci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Demirci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.