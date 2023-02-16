Mert Denizli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Denizli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Denizli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Denizli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Denizli 24 Eylül 2004 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Denizli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mert Denizli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Denizli'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Denizli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Denizli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Denizli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Denizli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında Manisa BB Alt

29 Temmuz 2021 yılında Manisa FK U19

25 Ağu 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

30 Haziran 2023 yılında Manisa FK U19

Mert Denizli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Denizli şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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