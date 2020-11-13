Mert Fırat ve İdil Fırat çocuğunun adını ne koydu? | Mia isminin anlamı nedir?

2018 yılında İdil Fırat ile dünyaevine giren Mert Fırat, baba oldu. Fırat çiftinin bebekleri bugün doğdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İdil Fırat, bebek beklediklerini şu ifedeler ile duyurmuştu:

"Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz.

Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler.

Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bildirmek isteriz. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz."

Fırat çiftinin kızları bugün Maslak'taki özel bir hastanede doğdu.

Ünlü oyuncu Mert Fırat, hastane önünde bekleyen gazetecileri fark edince kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Mert Fırat gazetecilere teşekkür etti ve "Çocuğumuz dünyaya geldi." dedi.

Mert Fırat "En başından bu yana cinsiyetini açıklamamıştık, kız çocuğumuz dünyaya geldi. İsmini Seyhan Mia koyduk. Seyhan'da bir nehir ismi, Mia'da Japonya'da bulunan bir nehir ismi geleceği sular seller gibi aksın" dedi. Fırat, doğum sonrası eşi İdil Fırat'ın da sağlının yerinde olduğunu belirtti.

Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın normal doğum yaptığını bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip "3 kilo 400 gram olarak dünyaya geldi kızımız, normal bir doğum gerçekleştirdik kızımın boyu ise 52 CM" ifadelerini kullandı.

MİA İSMİNİN ANLAMI

Mia ismi; "İçten, samimi, sevgili, sevilen" anlamlarına gelirken, bir diğer anlamı ise "İnatçı, asi"dir.

Ayrıca Mia, Japonya'da bulunan bir nehrin adıdır.

MERT FIRAT KİMDİR?

10 Ocak 1981 yılında, Ankara’da dünyaya gelen Mert Fırat'ın tam ismi Şahabettin Mert Fırat'tır. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fırat aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezunudur. Aslen kökleri Arap ve Çerkezlere dayanmaktadır.

Bizim Evin Halleri adlı diziyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yersiz Yurtsuz dizisinde oynadığı "Mühendis Hüseyin" karakteriyle tanınmıştır.

Binbir Gece dizisi ile ekranların sevilen oyuncularından biri olmuştur. Dizide Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci gibi isimlerle beraber rol almıştır.

Daha sonraki büyük projesi, başrollerinde Nejat İşler, Aslı Tandoğan, Olgun Şimşek ve sonrasında katılan Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin rol aldığı Kapalıçarşı dizisi olmuştur. İntikam dizisinde Beren Saat ile beraber rol almıştır.

Oyun Atelyesinin oyuncusu olan Mert Fırat, Fırat, Palyaço Prens, Şeyh Bedrettin ve Atları da Vururlar adlı tiyatro oyunlarında da rol almıştır.

İlk sinema filmi deneyimini 'Soyağacı' adlı filmde rol alarak yaşamıştır. 2010 yılında Atlı Karınca ve Başka Dilde Aşk filmlerinin senaristliğini yaparak, iki filminde başrolünde oynamıştır.

Ankara Uluslararası Film Festivali ve Sadri Alışık ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilmiştir. Sağır ve dilsiz bir genci canlandırdığı 'Başka Dilde Aşk' filmi ile beraber bu ödüle layık görülmüştür.

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte iki genç şairin hayatını canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ufak Tefek Cinayetler (2017-devam ediyor) – Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

“Aşk ve Gurur” (2017) – Kenan

Serçe Sarayı (2015) – Kadir

Gece (2014) – Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) – Ozan

The Water Diviner (2014) – Ordu Görevlisi

Erkek Tarafı Testosteron (2013) – Tankut

İntikam (2013-2014) – Emre Arsoy

Kelebeğin Rüyası (2013) – Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) – Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) – Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) – Ali Akyol

Beni Unutma (2011) – Sinan

Atlıkarınca (2010) – Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) – Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) – Onur

Yersiz Yurtsuz (2007) – Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) – Engin

İşte Benim (2006) – Ali

Binbir Gece (2006-2008) – Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) – Bora

İDİL FIRAT KİMDİR?

1988 senesinde ünlü Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olarak dünyaya gelen İdil Fırat, 30 yaşında ünlü bir Türk güzelidir. Ailesi aracılığıyla sosyete dünyasının tanıdık isimleri arasında dahil olan Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da almıştır. 4 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington DC Üniversitesi'ne gitmiştir.

Eğitim aldığı üniversitenin Uluslararası Politika bölümünden mezun olan sosyetik güzel, ardından yüksek lisansını da tamamlamıştır. Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih eden Fırat, Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yapan genç sima, 2015 senesinden itibaren çalışma hayatında aktif bir şekilde rol almaya başladı. 2015 yılında kurulan özel bir firmanın özel kurucu ortakları arasında yer alan İdil Fırat, kendisi ile isim benzerliği yaşadığı 45 yaşındaki ünlü oyuncu İdil Fırat'la karıştırılmaktadır. Başarılı sanatçı ile aralarında herhangi bir kan bağının bulunmadığı bilinen sosyetik güzelin sıklıkla maruz kaldığı bu karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır.

Ünlüler dünyasının adından en çok bahsedilen isimleri arasında yer alan genç kadın, Fenerbahçe'nin asbaşkanı olan babası Önder Fırat sayesinde adından sıklıkla söz ettirmektedir. Can isimli bir de erkek kardeşi bulunan ünlü güzel, baba tarafından Malatyalı'dır. Annesi ile aynı ismi taşıyan İdil Fırat'ın annesinin tam adı ise Sibel İdil Kerimoğlu'dur.

İdil Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Öztürk aşklarının ardından, soyadı benzerliği taşıdığı oyuncu Mert Fırat'la evlendi.