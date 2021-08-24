Mert Fırat ve Melisa Aslı Pamuk'un merakla beklenen yeni filmi Kilit'in vizyona gireceği tarih belli oldu!

Çekimleri Ümraniye Netaş Stüdyoları'nda kurulan platonun yanı sıra İstanbul Adli Tıp Kurumu, Maslak, Beykoz, Fatih ve Şile gibi İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen film, 27 Ağustos'ta vizyona girecek.

Akmerkez'de yapılan özel gösterime filmin oyuncularının yanı sıra İdil Fırat, Ömer Faruk Sorak, Aslı Perker, Tuna Kiremitçi, Betül Arım, Melissa Karagöz, Zeynep Özyağcılar, Ekin Mert Daymaz, Tuan Tunalı, Miro Gerede Erkaya ve Gün Akıncı da katıldı.

Yönetmen Adil Oğuz Valizade, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatta kendini ifade edebildiği tek yolun sinema olduğunu söyledi.

"SİNEMANIN ÇEŞİTLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kardeşi Arif Valizade ile yaptıkları ilk filmleri "Kilit"in bir komedi filmi değil, polisiye ağırlıklı bir drama olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada da polisiyle çok sevilen, çok takip edilen bir tür olmasına rağmen maalesef ülkemizde çok fazla örneği yok. Türkiye'de film denildiğinde herkesin aklına ilk gelen şey tabii ki komedi oluyor. Bu konuda iyiyiz, çok güzel filmlerimiz de var, seviyoruz ama sinemanın çeşitlenmesi çok önemli. Türk sinema sektöründen bahsediyorsak sadece komedi filmleriyle bu işi kurtarmamız mümkün değil, çeşitlendirme yapmamız çok önemli. İşte biz de o çeşitlendirmenin ana akımdaki en önemli unsurlarından biri olan polisiye yapmaya çalıştık."

"Kilit" filminin hikayesinin ünlü polisiyle yazarı Agatha Christie'nin romanlarındaki tarza benzediğini ifade eden Valizade, "Bir hapishanede kameralar kayıt altında, kilitli kapılar altında bir sabah uyanıyoruz, 10 mahkum aynı saatte hiçbir iz olmadan ölmüş. İşte gizem kısmı burada başlıyor. Yani birinin silahını çekip birini öldürmesi gizemli değil. Burada kimin öldürdüğünü ve nasıl öldürdüklerini dahi bilmiyoruz. Katilin kim olduğunu merak ediyoruz ama nasıl olduğunu, neler yaşandığını da çok merak ediyoruz. İşte bu da işin gizem kısmı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"FİLMDEN ÇIKTIKTAN SONRA MUTLAKA SORGULAYACAKLAR"

Karanlık Şehir Hikayeleri"nin bir seri olacağını ifade eden Valizade, serinin ikinci filminin yazar Cenk Çalışır'ın polisiyle romanı "Zehr-i Katil"in uyarlaması olacağı bilgisini verdi.

Valizade, izleyicilerin filmi merakla takip edeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Filmden çıktıktan sonra mutlaka sorgulayacaklar. Çünkü biz hiçbir sorunun cevabını da net olarak vermiyoruz, hep sorular soruyoruz." dedi.

Merhamet, adalet ve empati duygusunun filmde öne çıktığını söyleyen Valizade, "Bunlarla ilgili çok ciddi sorgulamalar yapacaklarından eminim." diye konuştu.

Valizade, salgın tedbirleri nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmin izleyiciyle buluşuyor olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, sinemaların ciddi önlemler alınarak açıldığını, hiç olmadıkları kadar temiz ve güvenli olarak sinemaseverlere kapılarını açtığını sözlerine ekledi.

KİLİT FİLMİ

Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un ise bir istihbarat ajanını oynadığı filmin kadrosunda Mustafa Alabora, Timur Acar, Asuman Dabak, Tuğçe Karabacak, Melik Akkaya, Aykut Taşkın, Gökhan Tevek ile Doğan Keçin de yer alıyor.

Filmin senaryosunda Adil Oğuz Valizade ve Arif Valizade kardeşler ile polisiye roman yazarı Cenk Çalışır'ın imzası bulunuyor.

"Karanlık Şehir Hikayeleri" adlı serinin ilk filmi olarak seyircinin beğenisine sunulan filmin yönetmenliğini Adil Oğuz Valizade, yapımcılığını ise Arif Valizade üstleniyor.

Cezaevinde rutin bir sabah sayımında her koğuşta cesetlerle karşılaşılmasıyla başlayan film, olayın aydınlatılması için görevlendirilen istihbarat teşkilatında görevli Selin Korkmaz ile cinayet bürodan Başkomiser Erol Haktan'ın ölümlerin ardındaki gizemleri çözmek için çabalarını anlatıyor.