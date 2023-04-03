Mert Gockan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Gockan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Gockan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Gockan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Gockan 29 Nisan 2001 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Gockan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mert Gockan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mert Gockan'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mert Gockan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Gockan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mert Gockan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Gockan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2020 yılında RW Koblenz

1 Temmuz 2021 yılında Düsseldorf II

Mert Gockan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Gockan şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mert Gockan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Eving-Lindenhorst

Türkiye U18 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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