Mert Hakan Yandaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe

Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla futbol otoritelerinin takdirini kazanan ve adı büyük takımlarla anılan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Bu doğrultuda başarılı oyuncu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Mert Hakan Yandaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş yeni transfer mi? Hangi takımlarda oynadı? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2006 yılında Bursa Güven takımında futbol hayatına başlayan Mert Hakan Yandaş, 2011 yılında Yeşil Bursa'ya transfer oldu. 2012 yılında Oyak Renault, 2013 yılında Altınordu ve bir dönem Tire 1922 Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil olmuştur.

1,74 boyundaki sağ ayağına hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.