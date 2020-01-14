Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın, 28. dakikada Emre Kılınç'ın ve 45+1'de Mustapha Yatabare'nin ve 49. dakikada tekrar Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol ile 4-0 sona erdi. Sivasspor, böyle çeyrek final yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

SİVASSPOR - YENİMALATYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Yatabare’nin sert şutunda Abdulsamet topu çıkartmayı başardı.

11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Emre topu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.

16. dakikada Erdoğan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesi ile golü geçeri saymadı.

21. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Emre’nin ceza sahası içerisinde Yatabare’ye yaptığı ortasında Özer topa eli ile dokundu. Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Emren’in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-0

45. dakikada Mert Hakan’ın serbest vuruşunda ceza sahası içerisindeki Yatabara topu kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 3-0

49. dakikada Ziya’nın geri pasında top Mert Hakan’ın önüne düştü. Şık bir vuruşla kendinin 2. takımının ise 4. golünü kaydetti. 4-0