Mert Hakan’dan transfer açıklaması
Süper Lig lideri DG Sivasspor'da transfer gündeminin önde gelen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Süper Lig lideri DG Sivasspor'da transfer gündeminin önde gelen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yandaş, transfer söylentilerine son noktayı koydu. Yandaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz."
Diğer yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yandaş'ın üç büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ile adı sıkça anılmıştı.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT