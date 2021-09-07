A Milli Erkek Voleybol takımımızın başarılı isimlerinden Mert Matiç., gösterdiği etkili performans ile dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin yanı sıra hakkında bilinmeyenlerin de merak edildiği ay yıldızlı oyuncumuz hakkında internet arama motorlarında Mert Matiç kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Mert Matiç'in boyu ve kilosu kaç? Soruları araştırılmaya başladı. İşte o cevaplar...

MERT MATİÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Tam adıyla Marko Mert Matic 22 Mayıs 1995 Bosna Hersek doğumludur. Bosna Herkes asıllı Türk voleybolcu orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Mert Matiç, kulüp bazında ise Arkas Spor takımında forma giymektedir.

MERT MATİÇ'İN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

2.08 metre boyunda olan başarılı sporcumuz 108 kilo ağırlığındadır. Sosyal medyada da aktif olarak paylaşım yapan başarılı sporcunun hesabına @marko_matic_ubm adresinden ulaşabilirsiniz.