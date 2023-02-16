Mert Muldur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Muldur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Muldur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Muldur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert Muldur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Muldur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Muldur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Muldur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Muldur 3 Nisan 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Muldur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Mert Muldur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sassuolo futbol takımında oynamaktadır. Sassuolo takımına 20 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Mert Muldur'nin Sassuolo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mert Muldur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mert.m99/

Mert Muldurboyu ve yaşı kaç

Mert Muldur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Muldur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mert Muldur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Muldur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

20 Ağu 2019 yılında Sassuolo

Mert Muldur kimdir

Mert Muldur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Muldur şuan Sassuolo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Rapid Wien (2006-2017)

Mert Muldur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mert Muldur nereli

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