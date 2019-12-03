Mert Müldür'den Avusturya'ya tokat gibi cevap: Kalbim ay-yıldız için atıyor"

Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, yurt dışında oynayan gurbetçi futbolculara örnek bir davranışta bulundu.

Çifte vatandaş olan İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'nun genç savunmacısı Mert Müldür'e Avusturya Milli Takımı'nda oynaması için teklif yapılmıştı. Müldür, bu öneriyi geri çevrimişti.

EURO 2020 GARANTİSİ VERMELERİNE KARŞIN KABUL ETMEDİ!

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Foda, geçtiğimiz günlerde teklifini yineledi. Mert Müldür, bu çağrıyı kendisine EURO 2020 kadrosunda yer alma garantisi verilmesine rağmen elinin tersiyle itti.

"BEN TÜRK'ÜM VE TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

20 yaşındaki futbolcunun, Foda'ya “Teklifiniz için teşekkür ederim ama ben Türk'üm ve Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek istiyorum. Kalbim ay-yıldız için atıyor." dediği öğrenildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mert Müldür'ü EURO 2020 Elemeleri’ndeki Andorra maçının kadrosuna davet etmişti; fakat genç oyuncu sakatlığı nedeniyle o maçta süre alamamıştı.

SUAT SERDAR ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Suat Serdar'ın Almanya Milli Takımı'nı seçmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler daha sonra Almanya’ya çağrıldığını duyduk." dedi.

Suat Serdar'ın Türk Milli Takımı yetkililerine cevap vermesinden şikayetçi olan Şenol Güneş, "Almanya’yı seçtiyse bu Türkiye’nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya’ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez." şeklinde konuştu.

DEMİRBAY KRİZİ

2017 yılında Türk Milli Takımı'nda oynamak için resmi başvuruda bulunan Kerem Demirbay ıslak imzalı belgeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiş ancak daha sonra Almanya Milli Takımı'ndan teklif gelmesi üzerine Panzerlerin formasını giymeyi tercih etmişti.

O dönem Türk Milli Takımı'nın başında olan Fatih Terim, "Son bir senedir Kerem ile aramızda iyi bir ilişki bağı var. Ailesi ile görüştük, kendisiyle görüştük. İki gün önce yazılı olarak FIFA'ya göndermek üzere ıslak imzasıyla Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini belirten bir yazısı var." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kerem Demirbay'ın ıslak imzasının yer aldığı mektup...



Mektubun Türkçe çevirisi...