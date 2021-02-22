Mert Yaşar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mert Yaşar ne demek istedi, ne demiş?

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Twitter'da ağır bir hakarete maruz kaldı. Twitter hesabında kendini avukat olarak ifade eden Mert Yaşar isimli kişi tepkilerin odağı olurken soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MERT YAŞAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mert Yaşar, Twitter hesabından yer alan ifadelere göre hukukçu, avukat ve arabulucudur. Ayrıca spor hukuku ve çocuk hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Twitter hesabındaki bilgilere göre İstanbul'da yaşıyor. Yaşı ve nereli olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

MERT YAŞAR NE DEMEK İSTEDİ, NE DEMİŞ?

Mert Yaşar, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan bir haberi alıntılayarak," Cumhurbaşkanlığı Kabinesine ilk gece hakkı verilse ,Özlem Zengin gagasını kapatır mı?" ifadelerini kullandı. Çok sayıda siyasi ismin yanı sıra sosyal medya kullanıcıları Mert Yaşar isimli kişiye tepki gösterdi.