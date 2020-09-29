Mert Yılmaz, Antalyaspor ile anlaştı!

Antalyaspor, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Transfer dönemi içerisinde Nazım Sangare ile yollarını ayıran Antalyaspor, sağ bek açığını genç yıldızla kapattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu söylenen Mert Yılmaz, Antalyaspor ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu ancak genç futbolcunun tercihini Antalyaspor'dan yana kullandığı gelen haberler arasında yer aldı. Kırmızı-Beyazlılar kulübün, resmi açıklamayı da bugün yapacağı öğrenildi.