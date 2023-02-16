Mertali Karakus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertali Karakus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertali Karakus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertali Karakus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertali Karakus 21 Şubat 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mertali Karakuş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertali Karakus Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mertali Karakus, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mertali Karakus'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mertali Karakus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mertali.karakus/

Mertali Karakus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertali Karakus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mertali Karakus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertali Karakus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Mertali Karakus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertali Karakus şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.