Mertcan Akkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Akkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Akkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Akkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Akkaya 1 Temmuz 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Akkaya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mertcan Akkaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mertcan Akkaya'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Akkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Akkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mertcan Akkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Akkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2020 yılında Pendikspor

1 Eylül 2022 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Pendikspor

Mertcan Akkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Akkaya şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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