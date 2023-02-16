Mertcan Babat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Babat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mertcan Babat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mertcan Babat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mertcan Babat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Babat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Babat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Babat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Babat 7 Haziran 2000 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Babat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mertcan Babat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mertcan Babat'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Babatboyu ve yaşı kaç

Mertcan Babat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Babat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mertcan Babat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Babat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında İnegölspor

9 Ağu 2021 yılında Hendek Spor

21 Temmuz 2022 yılında Bursa Yıldırım

Mertcan Babat kimdir

Mertcan Babat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Babat şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Mertcan Babat nereli

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