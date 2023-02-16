Mertcan Ozden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Ozden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Ozden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Ozden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Ozden 26 Şubat 2004 tarihinde Ludwigsburg şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Ozden Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mertcan Ozden, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mertcan Ozden'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Ozden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mertcanozden_/

Mertcan Ozden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Ozden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mertcan Ozden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Ozden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2023 yılında Eynesil Bld

Mertcan Ozden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Ozden şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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