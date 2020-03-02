Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA