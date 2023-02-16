Mertkan Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertkan Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertkan Cengiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertkan Cengiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertkan Cengiz 22 Nisan 2000 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertkan Cengiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mertkan Cengiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mertkan Cengiz'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mertkan Cengiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertkan Cengiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mertkan Cengiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertkan Cengiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Samsunspor U19

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

8 Şubat 2022 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2022 yılında Arnavutköy Bld

30 Ağu 2022 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2023 yılında Arnavutköy Bld

Mertkan Cengiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertkan Cengiz şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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