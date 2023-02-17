Mervan Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mervan Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mervan Celik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mervan Celik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mervan Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mervan Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mervan Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mervan Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mervan Celik 26 Mayıs 1990 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mervan Çelik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mervan Celik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mervan Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mervan Celik'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mervan Celikboyu ve yaşı kaç

Mervan Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mervan Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mervan Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mervan Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında GAIS U19

1 Temmuz 2008 yılında GAIS

1 Ocak 2012 yılında Glasgow Rangers

1 Mart 2012 yılında GAIS

21 Temmuz 2012 yılında Pescara

11 Temmuz 2013 yılında Gençlerbirliği

18 Ağu 2015 yılında Akhisar Belediye

11 Ağu 2017 yılında Häcken

13 Ağu 2019 yılında Karagümrük

28 Ocak 2020 yılında GAIS

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Amed SK

19 Temmuz 2022 yılında GAIS

Mervan Celik kimdir

Mervan Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mervan Celik şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Warta (2001- 3/2004), BK Häcken (4/2004-2006), GAIS (2007-2008)

Mervan Celik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mervan Celik nereli

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