Merve Atlıer, Eczacıbaşı VitrA'ya döndü

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna, altyapısından yetişen ve Karayolları'nda kiralık olarak oynayan Merve Atlıer’i dahil etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Takım menajeri Nalan Ural, yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Karayolları'nda kiralık oynayan Merve Atlıer, kulübümüze geri dönüyor. Merve'nin bu sezonki kadromuzda daha da çok gelişim göstererek bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA