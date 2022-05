Merve Aydın Survivor All Star'a veda mı ediyor? Yeni bölüm fragmanında yürekler ağza geldi! "Anne sana söz verdim" Merve Aydın Survivor All Star'a veda mı ediyor? Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında yürekler ağza geldi. Merve Aydın'ın son fragmanda çığlıklar içinde kalması ve Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konsey" sözleri izleyiciyi meraklandırdı.

1 8 Survivor fragmanı sonrası Merve Aydın merak konusu oldu. Merve Aydın Survivor All Star'a veda mı ediyor?