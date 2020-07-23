Karantina dönemiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarını sıklaştıran güzel oyuncu Merve Boluğur , bu kez yeni sevgilisini takipçileriyle paylaştı. Dün yaptığı paylaşımda sevgilisinin yüzünü göstermeyen ve kalp emojisi koyan Boluğur kafaları karıştırmıştı.

Ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde sevgilisiyle el ele görüntülendi. Gizemli aşığın yüzü de ortaya çıkmış oldu.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı ilk kez kendisi paylaştı. Sevgilisinin yüzünün net bir şekilde görüldüğü fotoğrafın altına güzel oyuncu kalpli yüz emojisi koydu ve "Gerçek" yazdı.

"KAPTIN YİNE KUMRALI"

Diğer taraftan daha önce "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur 'un yeni sevgilisinin de kumral olması üzerine takipçileri "Kaptın yine kumralı" diyerek oyuncuya espriler yaptı.