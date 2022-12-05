Merve Boluğur hakkında şok iddia! Acun Ilıcalı'dan teklifi aldı, zorlu parkurlara hazırlanıyor

Oyuncu Merve Boluğur'un televizyonun sevilen programlarından birinden teklif aldığı öğrenildi.

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Merve Boluğur hakkında şok iddia! Acun Ilıcalı'dan teklifi aldı, zorlu parkurlara hazırlanıyor 1

DJ Mert Aydın ile 53 gün süren evlilikleri sonrası boşanan Merve Boluğur şimdilerde hayatına yalnız bir şekilde devam ediyor.

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Merve Boluğur hakkında şok iddia! Acun Ilıcalı'dan teklifi aldı, zorlu parkurlara hazırlanıyor
Merve Boluğur hakkında şok iddia! Acun Ilıcalı'dan teklifi aldı, zorlu parkurlara hazırlanıyor
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