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Merve Boluğur hakkında şok iddia! Acun Ilıcalı'dan teklifi aldı, zorlu parkurlara hazırlanıyor
Oyuncu Merve Boluğur'un televizyonun sevilen programlarından birinden teklif aldığı öğrenildi.
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