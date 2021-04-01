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Merve Boluğur otellere bedava tatil mesajı attı mı?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Merve Boluğur, son olarak otellere attığı bedava tatil mesajı ile çok konuşulmuştu. Levent'te görüntülenen genç oyuncuya o iddialar soruldu.

Merve Boluğur otellere bedava tatil mesajı attı mı?

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, son olarak otellere attığı mesajla gündeme geldi. İddialara göre genç oyuncu bedava tatil yapmak için otellere mesaj attı. Otel sahiplerinin Boluğur'un mesajlarından yaka silktiği gündem olmuştu. Önceki gün Levent'te basın mensupları tarafından görüntülenen Boluğur'a mesaj iddiaları soruldu. Gazetecilerin soruları karşısında suskunluğunu koruyan Boluğur, hızla uzaklaşmayı tercih etti.

Merve Boluğur otellere bedava tatil mesajı attı mı?

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında yollarını ayıran Boluğur, hem iş hem de özel hayatında aradığını bulamamıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Otellere attığı iddia edilen bedava tatil yapma talebi son olarak magazin gündemini hayli meşgul etmişti. Kuaför çıkışında görüntülenen Boluğur, gazetecilerin sorularını duymazdan geldi.

Merve Boluğur otellere bedava tatil mesajı attı mı?Merve Boluğur otellere bedava tatil mesajı attı mı?Merve Boluğur otellere bedava tatil mesajı attı mı?

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