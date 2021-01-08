Merve Boluğur şimdi de şarkıcılığa soyunuyor!

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adı sıklıkla anılan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde youtube kanalı açmış ve ilk videosunu yayınlamıştı.

Youtube'da istediği geri dönüşleri alamayan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlattı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" mesajını yayınladı.

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı. Yaz aylarında kısa bir süre birlikte olduğu Burak Dayı hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

Merve Boluğur, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum" yanıtını vermişti.