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Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı’nın baş harfini taşıyan aşk kolyesini çıkardı. Yaza boyu beraber olan ikilinin aşkı bitti mi? Boluğur geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Burak Dayı’nın baş harfini taşıyan aşk kolyesini çıkarması dikkat çekmişti.

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı? Yazın en çok konuşulan aşklarından olan Merve Boluğur ve Burak Dayı arasında ayrılık rüzgarları esti. Geçtiğimiz günlerde Oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı’nın baş harfini taşıyan aşk kolyesini çıkarması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. 

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Boluğur'un bu hamlesinin üzerine Burak Dayı’nın Instagram hesabını da kapaması, iddiaları güçlendirdi. 

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Uzun bir zamandır Çeşme'de tatilde olan Merve Boluğur M ve B harflerinden oluşan aşk kolyesini bir an olsun çıkarmıyordu. 

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Ancak oyuncunun son paylaşımında aylar boynunda olan aşk kolyesini çıkardığı görüldü.

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme'den İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyleydi.

Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Burak Dayı'nın Merve Boluğur'a iltifatlar yağdırdığı Instagram hesabını da kapatması "Merve'nin büyük aşkı bitti mi?" dedirtti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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