Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı? Yazın en çok konuşulan aşklarından olan Merve Boluğur ve Burak Dayı arasında ayrılık rüzgarları esti. Geçtiğimiz günlerde Oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı’nın baş harfini taşıyan aşk kolyesini çıkarması ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

Boluğur'un bu hamlesinin üzerine Burak Dayı’nın Instagram hesabını da kapaması, iddiaları güçlendirdi.

Uzun bir zamandır Çeşme'de tatilde olan Merve Boluğur M ve B harflerinden oluşan aşk kolyesini bir an olsun çıkarmıyordu.

Ancak oyuncunun son paylaşımında aylar boynunda olan aşk kolyesini çıkardığı görüldü.

Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme'den İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyleydi.

Burak Dayı'nın Merve Boluğur'a iltifatlar yağdırdığı Instagram hesabını da kapatması "Merve'nin büyük aşkı bitti mi?" dedirtti.