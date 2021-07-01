Merve Boluğur yaptığı paylaşımla yine olay oldu! Takipçileri ikiye bölündü!

Yaptığı paylaşımlarla ve söylediği sözlerle sık sık magazin gündeminde yerini alan 33 yaşındaki güzel oyuncu platin rengi peruk takarak hayranlarının ikiye bölünmesine neden oldu.

Siyah saçlarıyla ve koyu renk makyajıyla görmeye alışık olduğumuz Merve Boluğur zaman zaman yaptığı değişikliklerle herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

YORUM YAĞDI

Yakında şarkı çıkaracağını duyuran oyuncunun sesi merak edilirken platin saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Merve Boluğur sevenlerini şaşırttı.

Kimi takipçileri her rengin kendisine çok yakıştığını söylerken kimileri ise hiç yakışmadığını ve siyah saçtan vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca bazı takipçileri Boluğur'un sarışın halini Hande Yener ve Gülşen'e benzetti.

İşte Boluğur'un paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

"Lütfen siyahta kal böyle çok müthişsin"

"Her halinle güzelsin "

"Sana siyah boya alacağım"

"Olmuyor bebeğim olmuyor"

"Sakın ama sakın boyatma"

"Sarı saç fena olmuş"

Boluğur, geçtiğimiz aylarda da sarışın fotoğraf paylaşıp gündem olmuştu.