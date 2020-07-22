Merve Boluğur yeni sevgilisi kim? Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünde kendisine öpücük konduran bir erkekle fotoğrafını paylaştı. Merve Boluğur paylaşımı dolayısıyla magazin gündemine bomba gibi düşerken, paylaşımdaki gizemli erkeğin kim olduğu da merak konusu oldu. İkili Alaçatı sokaklarında el ele görüntülendi. Peki Merve Boluğur yeni sevgilisi kim? Ayrıntılar haberimizde...

MERVE BOLUĞUR YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Karantina sürecinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Merve Boluğur tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Merve Boluğur yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu bu kez Instagram hesabında yaptığı paylaşımla şaşırttı. Kendisine öpücük konduran bir erkekle resmini paylaşıp kalp emojisi koyan Merve Boluğur'un bu fotoğrafı kafaları karıştırdı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ise merak edildi.

Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle akşam saatlerinde Alaçatı sokaklarında el ele görüntülendi.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin adı henüz bilinmese de ünlü oyuncuyla ilk kez görüntülendi.

İşte kalpli hikayedeki gizemli sevgili:

MERVE BOLUĞUR - MURAT DALKILIÇ AYRILIĞI

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015 yılının Ağustos ayında evlenmişti.

Çiftin evlilikleri güzel giderken 2017 yılında uzun süre konuşulan 'Boşanıyorlar' iddiaları magazin gündemini meşgul etmişti.

Çift iddiaları yalanlasa da, Murat Dalkılıç bir süre sonra Instagram hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı doğrulamıştı.

Murat Dalkılıç paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim."

MERVE BOLUĞUR, MURAT DALKILIÇ-HANDE ERÇEL İLE İLGİLİ HABERLERİ TAKİP EDİYOR MU?

Murat Dalkılıç - Hande Erçel'in ayrıldığı yönündeki haberler konuşuluyordu.

Murat Dalkılıç cephesinden iddialara henüz bir yanıt gelmezken; Hande Erçel haberleri doğrulamıştı.

Murat Dalkılıç - Hande Erçel ayrılığı sonrası gözler Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’a çevrilmişti.

Merve Boluğur'un Çeşme tatilinde objektiflere yakalanan cep telefonlu görüntülerinde ayrılık haberlerini yakından takip ettiği öne sürülmüştü.

Merve Boluğur bu haberler sornası sosyal medya hesabından bir sözü paylaşarak imalı bir göndermede bulunmuştu.

Boluğur, “Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece onların senin sahibindir” sözünü takipçilerine gönderdi.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü’nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.

2006-2007 yılları arasında, Feride Kaytan’ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı’da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandıran Boluğur, aynı yıl Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde Birgül karakterini canlandırarak beyazperdeye ilk adımını attı.

2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı’nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.

Aşk Yeniden’in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar’da Ayşegül karakterini canlandırdı.

2012 yılında Rexona reklamında oynadı. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Eylül 2017'de ünlü çift boşandılar.