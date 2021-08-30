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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı: "Beni rahat bırakın!"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla gündemden bir türlü düşmeyen Merve Boluğur önceki akşam Etiler'de bir mekanda sevgilisi ile birlikte vakit geçirdi. Gazetecileri fark etmesinin ardından otoparktan çıkan oyuncu neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı: "Beni rahat bırakın!"

Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdığı günden itibaren yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, önceki akşam yeni sevgilisiyle birlikte Etiler'de bir mekanda objektiflere takıldı. Gazetecileri fark etmesinin ardından, mekanın çıkış kapısını kullanmayarak otoparktan kaçmaya çalışan Boluğur başarılı olamadı. 

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı: "Beni rahat bırakın!"

"KENDİMLE BAŞ BAŞA KALMAM LAZIM" 

Mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen Boluğur, gazetecilerin yönelttiği soruları cevapsız bıraktı. Arabanın ilerlemesine yakın  “Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım“ diyerek bölgeden uzaklaştı.

Rahat ve neşeli tavırları ile dikkat çeken 34 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisi ile mekandan ayrıldı.

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı: "Beni rahat bırakın!"

 

 

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