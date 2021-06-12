Merve Boluğur yok saymıştı! Murat Dalkılıç'tan cevap geldi!

Uzun zamandır ekranlarda olmayan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ayaküstü basın mensuplarının sorularına yanıt vermişti.

SİNİRLENDİ

Muhabirler tarafından yöneltilen Murat Dalkılıç sorusuna sinirlenerek cevap vermemeyi tercih eden Boluğur, "Başka bir sorun varsa alayım yoksa ben yoluma devam ediyorum" karşılığını vermesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu olayın ardından Haber Global'da Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına katılan 37 yaşındaki Murat Dalkılıç ise Merve Boluğur ile ilgili sorulan soruya içtenlikle yanıt verdi.

"KÜS DEĞİLİZ"

Boluğur'un kendisiyle ilgili sorulara cevap vermek istemediği hatırlatılan, Dalkılıç "Küs değiliz ama konuşma ortamımız olmadı hiç" açıklamasını yaparken "Görüşmüyoruz ama görüşmeyeceğiz diye bir kaide de yok. Şartlar öyle el vermedi görüşmedik. Kanlı bıçaklı ya da kavgalı bir ayrılık yaşamadık" diyerek sözlerini tamamladı.

"ÖZEL HAYATIMIZ YOK ÇOK ŞÜKÜR"

Günde 3-5 saat arası uyuduğunu söyleyen Murat Dalkılıç'a "Özel hayatınızı zorlamıyor mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine Dalkılıç'ın verdiği cevap izleyenleri şaşırttı.

Dalkılıç "Özel hayatımız yok çok şükür" cevabıyla Buket Aydın'ı ve izleyenleri güldürdü.

"AŞIKKEN KENDİMİ SEVİYORUM"

Aşık olunca çoğu şeyden elini ayağını çektiğini söyleyen Dalkılıç, "Ben aşıkken kendimi seviyorum" şeklinde açıklama yaparken tekrar evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Kısmet" diyerek açık kapı bıraktı.