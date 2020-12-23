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  3. Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde yeni projesini harekete geçirerek YouTube kanalında ilk teaser'nı yayınlamıştı. Boluğur, bugün kanalına ilk videosunu yükledi. 'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. Boluğur, kanalında yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı.

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Boluğur, videoda bu konuyu bir skeçle de taçlandırdı. 

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Sık sık ilginç söylemler ve paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur'un videodaki tavırları da yine sosyal medyada gündem oldu. 

İşte Merve Boluğur'un Youtube kanalındaki ilk paylaşımı;

 

Merve Boluğur'a sosyal medyadan gelen yorumlar;

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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