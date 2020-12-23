Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. Boluğur, kanalında yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı.

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Boluğur, videoda bu konuyu bir skeçle de taçlandırdı.

Sık sık ilginç söylemler ve paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur'un videodaki tavırları da yine sosyal medyada gündem oldu.

İşte Merve Boluğur'un Youtube kanalındaki ilk paylaşımı;

Merve Boluğur'a sosyal medyadan gelen yorumlar;

Merve Boluğur sana dur yapma etme diyen bir menajerin yok mu ablacım bu nedir ya — badem (@badeliqueta) December 23, 2020