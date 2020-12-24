Merve Boluğur youtuberlığa soyundu! İlk videosu sosyal medyada çok konuşuldu
Oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde youtube adım atarak ilk videosu olan 'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir paylaşımda bulundu. Videosunda kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulunan Boluğur'un videodaki tavırları da sosyal medyada gündem oldu. O anlar ekranlara anbean böyle yansıdı.
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24 Aralık 2020 Perşembe 10:56
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