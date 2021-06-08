Merve Boluğur’dan akıl almaz açıklamalar! Aylarca sosyal medyanın dilinden kurtulamayacak

Acemi Cadı dizisinde kariyerine adım atan ve Küçük Sırlar adlı dizide "Ayşegül" karakterine hayat vermesiyle zirveye yükselen Merve Boluğur'un her hareketi olay oluyor.

Son dönemde dizilerde göremediğimiz oyuncu Merve Boluğur, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ve YouTube kanalı açmasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. YouTube kanalında motivasyon konuşmaları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giriyor.

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Boluğur, bu kez yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

"EGZOSU BOZUK KAMYON GİBİYİM"

33 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz gün takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Boluğur, bir takipçisinden gelen "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna, "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim" demesi takipçilerini şaşırttı.

Instagram hesabından sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur, geçtiğimiz aylarda da "'Of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" diye soran takipçisine verdiği "Valla yapıyorum" demişti

"ARI OLSAYDIM ERKEĞİN BANA KONMASINI İSTERDİM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine yaptığı bir açıklamayla günlerce konuşulan oyuncu, "Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" demişti.

Hayalindeki mesleğin sunuculuk olduğunu söyleyen Boluğur, bunun için YouTube kanalı açtığını açıklamıştı.

"POPO KIVRIMLARIMI ÖNEMSEMİYORUM"

Sağlığı hakkında açıklamada bulunan Boluğur, sağlıklı bir bedeni olduğunu ve kendisine iyi baktığını belirterek, "İnip kalkmalarım zaten meşhur. Çünkü popo kıvrımlarımı önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü. Fena değil." demişti.

Kendisini çok güzel bulduğunu her fırsatta belli eden Merve Boluğur, dışarıda çekildiği bir fotoğrafa "Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın Merve" demesiyle de günlerce hakkında konuşturmuştu.