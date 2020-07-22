Merve Boluğur'un kalp emojili paylaşımı kafaları karıştırdı!

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle sahilde yaptığı dans çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu bu kez instagramdan yaptığı paylaşımla şaşırttı. Kendisinine öpücük konduran bir erkekle resmini paylaşıp kalp emojisi koyan Merve Boluğur'un bu fotoğrafı kafaları karıştırdı. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ise merak ediliyor.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü’nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.

2006-2007 yılları arasında, Feride Kaytan’ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı’da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandıran Boluğur, aynı yıl Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde Birgül karakterini canlandırarak beyazperdeye ilk adımını attı.

2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı’nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.

Aşk Yeniden’in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar’da Ayşegül karakterini canlandırdı.

2012 yılında Rexona reklamında oynadı. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Eylül 2017'de ünlü çift boşandılar.