Merve Boluğur'dan ayrılan Burak Dayı şimdi de Burcu Özberk'e beğeni yağdırdı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile kısa süreli aşk yaşayan sanat direktörü Burak Dayı ani gelen ayrılığın ardından rotasını bir başka güzele çevirdi. Dayı sosyal medyada güzel oyuncu Burcu Özberk'i takibe aldı ve fotoğraflarını beğenmeye başladı. Dayı'nın bu hareketi Burcu Özberk ile Burak Dayı aşk mı yaşıyor? sorularını akıllara getirdi.

Yaklaşık iki aydır sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Boluğur, sevgilisi ile yollarını ayırmış ve Alaçatı'da tatiline devam etmişti.

Boluğur'un paylaşımları devam ederken Burak Dayı ise başka bir güzeli göz hapsine aldı. Dayı, sosyal medyada bu kezde güzel oyuncu Burcu Özberk'i takibe alarak fotoğraflarını beğenmeye başladı.

Burak Dayı , Merve Boluğur ile sevgili olmadan önce ünlü oyuncunun sık sık sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına beğeni ve yorumlar atıyordu.