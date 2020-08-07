Merve Boluğur'dan ilginç yanıt: "Taşın üstüne taş oturdu"

Magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulunun boluğur son olarak Antalya'da çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Boluğur: yakın arkadaşının "Hep böyle oturursun zaten" yorumuna, "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde yanıt verdi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la evliliğinin bitmesinin ardından uzun süreli yalnızlığını hayranı Burak Dayı ile sonlandırdı.

"TAŞIN ÜSTÜNE TAŞ OTURDU"

Şimdilerde sevgilisi ile birlikte tatilde olan ünlü oyuncu, önceki gün Manavgat Şelalesi'ne gitmişti.Sevgilisiyle Antalya'da tatil yapan Boluğur, bu karesini "Olduğu gibi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.



Merve Boluğur, yakın arkadaşının "Hep böyle oturursun zaten" yorumuna "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde verdiği esprili yanıtla gündeme geldi.



Boluğur'un, paylaşımlarına yapılan yorumları sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı.